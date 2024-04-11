Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου φύτεψαν 57 δενδρύλλια ελιάς όσα και τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών που σημάδεψε όλη την Ελλάδα έναν χρόνο πριν.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο Δήμος Τυρνάβου, ύστερα από πρόταση του 1ου ΕΠΑ.Λ Τυρνάβου παραχώρησε μια έκταση για να φυτευτούν 57 δενδρύλλια ελιάς. Την επίβλεψη τους θα έχει ο Τομέας Γεωπονίας.

Χθες οι μαθητές της Α’ τάξης μαζί με καθηγητές, έκαναν την δενδροφύτευση. Μαθητές που ασχολούνται με τα χωράφια έφεραν τσάπες και αρίδα. Ο Δήμος, φτυάρια, βυτιοφόρο για πότισμα και ότι άλλο χρειαζόταν.

Μια διαφορετική μέρα για το σχολείο, μέρα μνήμης αλλά και συμπαράστασης για όλους αυτούς που έμειναν πίσω και ζητούν δικαίωση, γράφει ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Σακατζής και συμπληρώνει:

«Το σχολείο είναι αξίες και ήθος. Είναι οι άνθρωποι του.

Ναι το σχολείο είναι ωραίο».







Πηγή: skai.gr

