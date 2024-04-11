Θρίλερ στην Ηλιούπολη: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, όπου μια 63χρονη γυναίκα και ο 36χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμό το βράδυ της Τετάρτης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον 1ο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στοιχείο που βάζει ισχυρό ενδεχόμενο να εμπλέκεται κι ένα ακόμη άτομο στη μυστηριώδη υπόθεση είναι το γεγονός ότι η πίσω πόρτα του διαμερίσματος βρέθηκε ξεκλείδωτη χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν λείπουν αντικείμενα από το σπίτι, αν και υπήρχε αναστάτωση στα δωμάτια.

Η κύρια πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και κλείθηκε κλειδαράς για να ανοίξει.

Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέμα: Η γυναίκα ήταν νεκρή σε μια καρέκλα και ο γιος στο κρεβάτι.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από καταγγελία που έγινε από γείτονες για ανυπόφορη δυσοσμία.

Η γυναίκα που ειδοποίησε την Άμεση Δράση σημείωσε ότι τα θύματα εδώ και μερικές μέρες δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα αντίκρισαν τη μητέρα και τον γιο της νεκρούς, με τραύματα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Επιπλέον οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα και μια καραμπίνα, η οποία όμως βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τις δύο σορούς.

