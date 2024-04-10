Μητέρα και γιος νεκροί από πυροβολισμούς στην Ηλιούπολη

Νεκροί από πυροβολισμό βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης μια 63χρονη γυναίκα με τον 36χρονο γιο της στο σπίτι τους στην Ηλιούπολη.

Ειδικότερα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στον 1ο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από καταγγελία που έγινε από γείτονες για ανυπόφορη δυσοσμία. Μάλιστα η γυναίκα που ειδοποίησε την Άμεση Δράση σημείωσε ότι τα θύματα εδώ και μερικές μέρες δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα αντίκρισαν τη μητέρα και τον γιο της νεκρούς, με τραύματα στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Επιπλέον οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα και μια καραμπίνα, η οποία όμως βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τις δύο σορούς.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

