Λάρισα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Κίσσαβο

Σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό βρίσκεται ο καιρός το πρωί του Σαββάτου, μετά από μεγάλο διάστημα «ανοιξιάτικων» θερμοκρασιών στην καρδιά του φθινοπώρου…

Στη Λάρισα βρέχει κατά διαστήματα, ενώ νωρίτερα έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στα γύρω ορεινά, όμως, έχει σημάνει για τα καλά η ώρα του χειμώνα…

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Σελήνης, από τη Σπηλιά Κισσάβου, όπου είναι εμφανές ότι το χιόνι «πασπάλισε» τις κορυφές του βουνού.

Πλέον, όλα δείχνουν πως οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών – αρχής γενομένης από την Κυριακή – θα είναι σαφώς χαμηλότερες από αυτές των τελευταίων 24ωρων.

