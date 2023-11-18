Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με ταχύτητα κινούνται οι διαδικασίες για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των φορέων του αγροτικού τομέα και των επαγγελματιών στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η άμεση ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των αιτήσεων ενίσχυσης για όλες τις δράσεις των υποέργων, που έχουν προκηρυχθεί.

Δεδομένου ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν με τους πόρους του Ταμείου αναμένεται να καλύψουν σημαντικό μέρος της ανάγκης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο παραγωγής και να παρέχουν σημαντικά εργαλεία στους παραγωγούς, το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λόγω των ανεπάλληλων διεθνών κρίσεων, στον πρωτογενή τομέα έχουν δημιουργηθεί δύσκολες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες όμως, η κυβέρνηση μας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί σημαντικές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της αγροδιατροφής αξιοποιώντας ορθά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης.

«Αναγνωρίζοντας μάλιστα τη μεγάλη σημασία και το αποτύπωμα που θα αφήσουν στην προσπάθεια μας για τη συνολική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, οι εν λόγω δράσεις, ως νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υπό τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, εργαζόμαστε με συνέπεια για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση τους», προσέθεσε ο Δ. Σταμενίτης.

Έντονο το ενδιαφέρον

Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από τον πρωτογενή τομέα για το πρώτο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων».

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες του πρώτου κύκλου (σ.σ. δημοσίευση πρόσκλησης, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση προτάσεων και έκδοση αποφάσεων) και παράλληλα έχει ήδη εγκριθεί το 52% των αιτημάτων προκαταβολών που μεταφράζεται σε περίπου 93 εκατ. ευρώ από τα 178.205.096 ευρώ της Δημόσιας Δαπάνης που προβλέπεται.

Επίσης, για το ίδιο έργο, έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση της πρόσκλησης του β' κύκλου και έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολή αιτήσεων. Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του ΥΠΑΑΤ «για το β΄ κύκλο του υποέργου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ».

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στα υπόλοιπα υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, τον πράσινο αγροτουρισμό και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τη γενετική βελτίωση των ζωών και την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών».

