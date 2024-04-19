Πακτωμένο χρηματοκιβώτιο επιχείρησης, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ξήλωσαν άγνωστοι δράστες, προχθές τα ξημερώματα, με λεία -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας»- 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες στις 5 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, από την ανασφάλιστη είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας, κατέβηκαν στο υπόγειο της οικοδομής και έτσι προσέγγισαν τη σιδερένια πόρτα της αποθήκης του διπλανού καταστήματος. Πόρτα που παραβίασαν στη συνέχεια με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο.

Εκεί εντόπισαν και αφαίρεσαν ένα μικρό μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν πακτωμένο στον τοίχο της αποθήκης, χρηματοκιβώτιο το οποίο, μεταξύ άλλων, περιείχε περί τις 15.000 ευρώ.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την ώρα και την ημέρα, διέφυγαν ανενόχλητοι. Την κλοπή ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

