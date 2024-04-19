Στη… φάκα της ΕΛΑΣ έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο δράστης της διάρρηξης που σημειώθηκε το ξημέρωμα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πύργο.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου εντόπισαν τον δράστη, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας όπου και κρατείται.

Πρόκειται για έναν 23χρονο -γνωστό στις Αρχές- αφού έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν με παρόμοια αδικήματα.

Με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο από τη διάρρηξη:

