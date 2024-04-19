1882 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη.

1961 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων», που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.

1972 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΡΙΒΑΛΝΤΟ

Ριβάλντο, ψευδώνυμο του Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

1980 H ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΣΤΗ EUROVISION

Διεξάγεται ο 25ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ολλανδία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ιρλανδίας ο Τζόνι Λόγκαν, με τη σύνθεση «What’s another year». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι των Νακασιάν / Σοφού «Ωτοστόπ», το οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση και καταλαμβάνει τη 13η θέση.

1991 ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΒΟΜΒΑ

Βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα, εκρήγνυται στα χέρια εκείνου που τη μεταφέρει, σκοτώνοντάς τον μαζί με έξι Έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστινίους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.