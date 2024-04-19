Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 19 Απριλίου 1980 - Η Άννα Βίσση για πρώτη φορά στη Eurovision - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η ελληνική συμμετοχή πέρασε απαρατήρητη, καθώς με τριάντα ψήφους κατέλαβε τη 13η θέση...  

Η Άννα Βίσση

  • 1882  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σαν σήμερα

Τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη.

  • 1961  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Σαν σήμερα

Αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων», που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.

  • 1972 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΡΙΒΑΛΝΤΟ

Σαν σήμερα

Ριβάλντο, ψευδώνυμο του Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

  • 1980  H ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΣΤΗ EUROVISION

Διεξάγεται ο 25ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ολλανδία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ιρλανδίας ο Τζόνι Λόγκαν, με τη σύνθεση «What’s another year». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι των Νακασιάν / Σοφού «Ωτοστόπ», το οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση και καταλαμβάνει τη 13η θέση.

  • 1991  ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΒΟΜΒΑ 

Σαν σήμερα

Βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα, εκρήγνυται στα χέρια εκείνου που τη μεταφέρει, σκοτώνοντάς τον μαζί με έξι Έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστινίους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαν Σήμερα Eurovision Άννα Βίσση
