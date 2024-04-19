-
1882 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη.
-
1961 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων», που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.
-
1972 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΡΙΒΑΛΝΤΟ
Ριβάλντο, ψευδώνυμο του Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
-
1980 H ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΣΤΗ EUROVISION
Διεξάγεται ο 25ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ολλανδία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ιρλανδίας ο Τζόνι Λόγκαν, με τη σύνθεση «What’s another year». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι των Νακασιάν / Σοφού «Ωτοστόπ», το οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση και καταλαμβάνει τη 13η θέση.
-
1991 ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΒΟΜΒΑ
Βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα, εκρήγνυται στα χέρια εκείνου που τη μεταφέρει, σκοτώνοντάς τον μαζί με έξι Έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστινίους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.