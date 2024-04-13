Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λάρισα μεταξύ δύο ανδρών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε επί της οδού Οικονόμου Εξ Οικονόμων, όταν οι δύο πρωταγωνιστές λογομάχησαν για μία θέση παρκαρίσματος. Δυστυχώς, όμως, δεν έμειναν στις κουβέντες, αλλά ήρθαν και στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αμφότεροι στα άνω άκρα.

Στο σημείο μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, ενώ έσπευσε και η αστυνομία.

Οι δύο άντρες ωστόσο δε μεταφέρθηκαν στο τμήμα για τα περαιτέρω, αλλά στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

