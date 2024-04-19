Τυχεροί στάθηκαν μαθητές του Λυκείου Δομοκού, οι οποίοι την ώρα του μαθήματος σε σχολική αίθουσα, υποχώρησε από το ταβάνι, τμήμα ψευδοροφής που συγκρατούσε φωτιστικό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το ίδιο τυχερή ήταν και η εκπαιδευτικός που είχε μάθημα στη συγκεκριμένη τάξη το μεσημέρι της Πέμπτης (18/4).

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα μηχανικοί και ηλεκτρολόγος του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport σήμερα το σχολείο λειτουργεί κανονικά.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κτίριο Γυμνασίου - Λυκείου Δομοκού, καθώς και τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της κωμόπολης (συν τον παιδικό σταθμό), όπως και τα σχολεία του Νέου Μοναστηρίου Δομοκού, βρίσκονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει αναλάβει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), για τις ζημιές που υπέστησαν από τις κακοκαιρίες Daniel και ELias τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Το συγκεκριμένο κτίριο μάλιστα όπως και τα υπόλοιπα έχουν ελεγχθεί από τρία τουλάχιστον κλιμάκια μηχανικών, του Υπουργείου, της εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο για την ΕΕΕ και φυσικά του Δήμου Δομοκού. Ωστόσο με εντολή του Δημάρχου Μπάμπη Λιόλιου, διερευνάται ήδη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το αίτιο που προκάλεσε τη συγκεκριμένη ζημιά.

Πηγή: skai.gr

