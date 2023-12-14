Σκηνές… φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν χθες τα μεσάνυχτα στην Κυλλήνη όταν συμμορία δραστών «χτύπησε» σε σπίτι αλλοδαπών με όπλα και μαχαίρια και στη συνέχεια τους λήστεψαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν οι ληστές -εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 10 άτομα-, πήγαν σε σπίτι που διαμένουν οκτώ αλλοδαποί εργάτες γης, «μπούκαραν» μέσα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και με την απειλή κυνηγετικών όπλων και μαχαιριών κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και να το βάλουν στα… πόδια.

Μάλιστα οι δράστες ήταν τόσο αδίστακτοι που χτύπησαν κάποιους από τους αλλοδαπούς που μένουν στο σπίτι με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, δυνάμεις της οποίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα… μελετημένο «χτύπημα» αφού οι κακοποιοί έδρασαν συγκεκριμένα, σα να γνώριζαν πως οι αλλοδαποί είχαν πληρωθεί και είχαν τα χρήματα στο σπίτι τους.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη.

