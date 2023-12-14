Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς - έναν νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών και μία γυναίκα περίπου 52 ετών - σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/12) στη Λεωφόρο Σπάτων Αρτέμιδος

Πιο συγκεκριμένα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου στα Σπάτα

Για άγνωστη αιτία το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ατόμων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο ασθενοφόρα, ενώ άνδρες της Τροχαίας προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

