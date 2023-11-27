Με τον πλέον τραγικό τρόπο δόθηκε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του 29χρονου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της 29ης Οκτωβρίου, από την περιοχή του Βαρθολομιού -όπου και είχε επισκεφθεί συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» το πτώμα που βρέθηκε κρεμασμένο σε δέντρο σε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Διασποράς στην Κυλλήνης, φαίνεται πως ανήκει στον 29χρονο αλλοδαπό. Τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα φαίνεται πως… «μαρτύρησαν» την ταυτότητά του όταν συγγενικά του πρόσωπα κλήθηκαν από τις αρχές για αναγνώριση…

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές της «Π», ένα ακόμα στοιχείο που ταυτοποίησε ότι πρόκειται για τον 29χρονο αλλοδαπό ήταν η οδοντοστοιχία του, που αναγνώρισε η μάνα η οποία κλήθηκε σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο. Το γεγονός πως η σορός του άνδρα βρέθηκε σε ύψος περίπου τριών με τεσσάρων μέτρων, και πως τα χέρια του ήταν δεμένα πισθάγκωνα με βρόγχο, κάνουν τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, να μην αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρχές, από την πρώτη κιόλας στιγμή επικεντρώθηκαν στην εξαφάνιση του 29χρονου Άγγελου, καθώς μέχρι και το πρωινό της Παρασκευής -όποτε και βρέθηκε το κρεμασμένο πτώμα, δεν υπήρχε η παραμικρή πληροφορία ή κάποιο στοιχεία για το τι μπορεί να είχε συμβεί. Αστυνομικές πηγές, λένε στην «Π» πως μετά την αναγνώριση που έγινε από τους οικείους του – εξ όψεως, έχει παραγγελθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύγκριση DNA με δείγμα από τους συγγενείς του για να επιβεβαιωθεί και επίσημα, η ταυτότητα της σορού.

Η εφημερίδα «Πατρίς», επικοινώνησε χθες αργά το βράδυ με τον αδελφό του Άγγελου, ο οποίος τόσο ο ίδιος όσο και όλη η οικογένειά του, είναι συντετριμμένοι, και μας είπε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει λήψη βιολογικού δείγματος από την μητέρα του 29χρονου προκειμένου να γίνει το DNA.

Στο μεταξύ, οι αρχές που εξετάζουν με προσοχή όλα τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα, έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα τόσο από τον βρόγχο που ήταν τυλιγμένα τα χέρια του νεαρού άνδρα, όσο και από τη σκάλα που βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο που ήταν κρεμασμένη η σορός.

Ως προς το χρονικό, το πτώμα του άνδρα, εντοπίστηκε σε εξοχική κατοικία το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ζει εκτός Ηλείας και απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, πήγε στο σημείο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με τη δυσοσμία να γίνεται αμέσως αντιληπτή. Το πρωί της επομένης ο ίδιος αναζήτησε από που προέρχεται και ήρθε αντιμέτωπος με τη φρίκη, καθώς είδε σε ένα από τα δέντρα του σπιτιού κρεμασμένη τη σορό του άνδρα -και μάλιστα σε πολύ μεγάλο ύψος, που δύσκολα θα γινόταν αντιληπτή από τον οποιοδήποτε.

