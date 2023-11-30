Μακριά από το σχολείο του μένει εδώ και 20 ημέρες ένας 9χρονος μαθητής από την Νέα Μανωλάδα, καθώς το ταξί που τον παραλαμβάνει καθημερινά, δεν μπορεί αν προσεγγίσει την αγροτική οδό στον οικισμό «Αρβανιτέϊκα» που οδηγεί στο σπίτι του, εξαιτίας ζημιών που έχουν δημιουργηθεί σε σημείο του δρόμου από έργο που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με την έρευνα της εφ. Πατρίς, που βρέθηκε επιτόπου στο σημείο χθες, η αγροτική οδός, που οδηγεί στο σπίτι του παιδιού καθώς και σε παρακείμενες καλλιέργειες και χωράφια, είναι δύσβατη με αποτέλεσμα το ΙΧ του επαγγελματία αυτοκινητιστή που καθημερινά πρέπει να παραλαμβάνει τον 9χρονο μαθητή, να μην διέρχεται από τις τεράστιες λακκούβες και τις λάσπες που έχουν δημιουργηθεί με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο, ειδικά κατά τις ημέρες που βρέχει.

Όπως ανέφερε στην εφ. Πατρίς, η οικογένεια του παιδιού, πριν από περίπου είκοσι ημέρες, πραγματοποιήθηκε έργο για την υπόγεια διέλευση αγωγού άρδευσης από ιδιώτη στο σημείο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος να καταστραφεί και με την ολοκλήρωση του έργου αυτού να μην γίνει η σωστή αποκατάστασή του. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην διέλευση των ΙΧ επιβατηγών οχημάτων όσο και στην πεζή διέλευση από το σημείο, καθώς οι λακκούβες και οι λάσπες που εμφανίστηκαν ειδικά μετά τις βροχοπτώσεις, προκαλούν προβλήματα σε όποιον προσπαθεί να διέλθει της συγκεκριμένης οδού.

Το γεγονός ότι ο μαθητής απουσιάζει τον τελευταίο μήνα από τις σχολικές του δραστηριότητες, επιβεβαιώνει στην εφ. Πατρίς και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανωλάδας, Οδυσσέας Αλεξόπουλος, ο οποίος αναζήτησε τους λόγους για τους οποίους ο 9χρονος, αδυνατεί να μεταβεί στο σχολείο του. Από την άλλη, το πρόβλημα έχει ήδη γίνει γνωστό τόσο στον δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης όσο και στον ΓΟΕΒ στον οποίο ανήκει η αγροτική οδός, στην οποία ιδιώτης προχώρησε σε εργασίες για την υπογειοποίηση αγωγού άρδευσης.

Ωστόσο όπως επεσήμανε σε απάντησή του, ερωτηθείς για το ζήτημα ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Τάκης Παρασκευόπουλος, στον επίμαχο δρόμο έχει γίνει δύο φορές αυτοψία από υπαλλήλους του Οργανισμού, χωρίς όμως να αποδεικνύεται πρόβλημα προσβασιμότητας για οποιοδήποτε ΙΧ θελήσει να διέλθει από αυτή. Μάλιστα χθες κλιμάκιο του ΓΟΕΒ, πραγματοποίησε επιτόπου αυτοψία, η έκθεση της οποίας αναφέρει ότι ο δρόμος είναι προσβάσιμος για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων.

Ο κ. Παρασκευόπουλος, από την άλλη, διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, θα έλθει σε επικοινωνία με τον ιδιώτη που έκανε πριν λίγες ημέρες το έργο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το ζήτημα για την βελτίωση της αγροτικής οδού και με σκοπό ο μαθητής να μεταβαίνει κανονικά στην σχολική του μονάδα.

Εκείνο που ζητά η οικογένεια του 9χρονου, Άγγελου Αρβανιτάκη, είναι να επανέλθει η αγροτική οδός στην πρωτέρα κατάστασή της, όπου ο δρόμος ήταν «στρωμένος και χαλικωμένος» με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση τόσο σε ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα όσο και σε πεζούς που μπορεί να θελήσουν να διέλθουν το σημείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα της προσβασιμότητας έχουν φτάσει μέχρι και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

