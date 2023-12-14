Λογαριασμός
Σεισμός ταρακούνησε το πρωί το Ηράκλειο Κρήτης

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων

σεισμός

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:36 το πρωί, στη θαλάσσια περιοχή νότια τη Κρήτης, και ειδικότερα του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,4 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

