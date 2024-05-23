Αποκαλυπτικοί είναι οι νέοι διάλογοι του κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας, που έρχονται στο «φως της δημοσιότητας».

Η εγκληματική οργάνωση των εφοριακών, έκανε μάλιστα πολυτελή βίο με τα χρήματα φορολογούμενων που αποσπούσε μέσω εκβιασμών για κάθε είδους φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως αποδείχτηκε από τις τηλεφωνικές ακροάσεις που έκαναν οι αδιάφθοροι της Ελληνικής Αστυνομίας και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος μεταξύ της διευθύντριας της ΔΟΥ και της υπεύθυνης φορολογικής ενημερότητας σχετικά με ταξίδι μέλους της συμμορίας στο εξωτερικό.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δεν μου λες ο Τ.. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;

ΥΠΕΥΘ. ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εσύ να τα δεις και εγώ.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ την ημέρα.

ΥΠΕΥΘ. ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δώσ' του.

Επιπρόσθετα το θράσος του κυκλώματος διαφαίνεται και από τον τρόπο για τον οποίο μιλούσαν για τα θύματά τους σχολιάζοντας πως «τους λέγαν κι ευχαριστώ».

ΥΠΕΥΘ ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τους έφερνα σε τέτοια θέση που λέγανε και ευχαριστώ χιλιάδες φορές.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ

Της λέω συγγνώμη, χθεσινή νομίζεις ότι είναι;

Τέλος, σε τρίτο χαρακτηριστικό απόσπασμα καταγράφεται ο εκνευρισμός του κυκλώματος με επιχειρηματία που προφανώς προσπαθεί να αποφύγει το να τους δώσει το ακριβές ποσό που ζήτησαν.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Φαντάσου πόσα είχαν σκοπό να μας δώσουν γι' αυτές τις μαλ...

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ

Ναι. Θέλω μόνο να δω όταν θα πάει το χαρτί.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Θα μας πετάγανε τίποτα ψίχουλα και στην υγεία των κορόιδων.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ

Κοίτα εσύ τώρα ευκαιρία σου είναι να ανεβάσεις τα έσοδα της ΔΟΥ, δεν ξέρω αν ανεβαίνουν από αυτό αλλά γ... τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι διεφθαρμένοι εφοριακοί είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 100.000 ευρώ με την «ταρίφα να φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχηγός είναι η 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες οι οποίες ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Σημαντικό ρόλο είχε φέρεται να είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν τη σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί θεωρούσαν ότι "ρίσκαραν επικίνδυνα".

Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο 62χρονος λογιστής ο οποίος είχε μάλιστα θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.

Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων, καθώς επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων, ενώ υπάρχει και ένας υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.

Η «ταρίφα» ήταν από 5.000-30.000 για:

Επιστροφή φόρου

Μείωση ή διαγραφή προστίμων

Μη διενέργεια ελέγχων

Τα παράνομα έσοδα:

100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες

Πειστήρια:

80.000€ στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2024

Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Κατά την προσαγωγή της η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε βάλει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια για ένα έξτρα εισόδημα όπως της είπαν.

