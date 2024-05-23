Στη Βουλή η ποινική δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Γιάννης Ανυφαντής

Στη Βουλή έφτασε ποινική δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συμπληρωματική μήνυση από συγγενείς θυμάτων για πιθανές έκνομες ενέργειες στον χώρο που διαμορφώθηκε μετά το δυστύχημα. Σε αυτήν, ονοματίζονται οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Θ. Πλεύρης, Ζωή Ραπτη, Μ. Παπαδόπουλος και Χρ. Τριαντοπουλος.

Πρόκειται για δικογραφία η οποία είχε τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα Λάρισας και ανασύρθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Κατά τον Κανονισμό της Βουλής, η προβλεπόμενη διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται η ανακοίνωση στην Ολομέλεια - την οποία και έκανε ο αντιπρόεδρος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Αν κατατεθεί αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής με τις απαιτούμενες 30 υπογραφές βουλετών, κίνηση που είχε προαναγγείλει ότι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε προβλέπεται 7ημερη αναμονή σε περίπτωση που χρειαστεί σύσταση γνωμοδοτικού.

Ταυτόχρονα, οποίος βουλευτής επιθυμεί μπορεί να έχει πρόσβαση στη δικογραφία.

Σε περίπτωση που κατατεθεί το αίτημα για προανάκριση τότε αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη, να συζητηθεί στη Βουλή και να καταλήξει σε μυστική ψηφοφορία.

