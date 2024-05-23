Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας κρατούνται οι 4 άντρες συλληφθέντες για την υπόθεση με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, ενώ οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στο Α.Τ Διρφύων-Μεσσαπίων. Μέχρι αύριο θα κρατούνται, όταν και θα οδηγηθούν ξανά στον ανακριτή για να δώσουν την απολογία τους, καθώς ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και τον Σωτήρη Μπαρσάκη, πρόκειται για μια ιεραρχημένη, δομημένη εγκληματική οργάνωση, με πρωταγωνιστές τη διευθύντρια προϊστάμενη της δομής της Εφορίας, τον υποδιευθυντή, 3 εργαζόμενους της εφορίας καθώς και 2 ιδιώτες οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία των Εσωτερικών Υποθέσεων εμπλέκονται 6 ακόμη άτομα.

Μέχρι αυτήν την ώρα 17 είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι μεγάλη ήταν η αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε από τις Εσωτερικές Υποθέσεις την Τρίτη το μεσημέρι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχηγός είναι η 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες οι οποίες ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Σημαντικό ρόλο είχε φέρεται να είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν τη σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί θεωρούσαν ότι "ρίσκαραν επικίνδυνα".

Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο 62χρονος λογιστής ο οποίος είχε μάλιστα θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.

Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων, καθώς επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων, ενώ υπάρχει και ένας υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.

