Φύλλο και φτερό κάνουν από το πρωί τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ήδη, οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για

-Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ

-Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και

-Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.

