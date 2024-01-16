Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Προφυλακιστέοι η «Λορέλα» και ο 34χρονος από την Εκάλη

Στην φυλακή οδηγούνται μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία, οι δύο από τους τρεις πρώτους συλληφθέντες για το κύκλωμα μαστροπείας που φέρεται να εξωθούσε ανήλικες στην πορνεία.

Με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, η 31χρονη γυναίκα με το όνομα «Λορέλα» καθώς και ο 34χρονος κατηγορούμενος από την Εκάλη, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση για μαστροπεία και πορνογραφία, ενώ ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος, 55 ετών, που κατηγορείται για γενετήσια πράξη με ανήλικο. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, η "Λορέλα" είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ ο 34χρονος φέρεται να έχει αναρτήσει στα μέσα Απριλίου φωτογραφίες δύο εκ των θυμάτων σε ιστότοπο από όπου "κλείστηκαν" τουλάχιστον 10 ραντεβού σε ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος, φαίνεται πως το διάστημα του περασμένου Ιουλίου - Αυγούστου και προγενέστερα, συνευρέθηκε ερωτικά στο σπίτι του με ανήλικα κορίτσια, 15 ετών, από κοινού και με κάθε κορίτσι χωριστά, έναντι αμοιβής.

Για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που ανά περίπτωση αφορούν μαστροπεία σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, κατ' εξακολούθηση, μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, κατ' επάγγελμα, καθώς και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, σε βάρος προσώπου νεοτέρου των δεκαπέντε ετών και προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Από την έρευνα των διωκτικών αρχών προκύπτει ότι η 31χρονη κατηγορούμενη, η οποία είναι μητέρα ανήλικου παιδιού, ήταν αυτή που προσέλκυε ανήλικα κορίτσια τα οποία εκπόρνευε, έχοντας κανονίσει να λαμβάνει μερίδιο από τις αμοιβές των "ερωτικών ραντεβού". Η δικογραφία φέρεται να περιέχει μαρτυρίες ότι η προσωρινά κρατούμενη πλέον, γυναίκα, είχε αναπτύξει από το 2022 φιλικές σχέσεις με 15χρονη για την οποία φρόντιζε να βρίσκει "πελάτες".

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η 31χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους της και φέρεται να είπε πως, όχι μόνο δεν εξωθούσε κορίτσια στην πορνεία, αλλά αντίθετα από όσα αναφέρονται στην δικογραφία, όταν υποψιάστηκε πως κάτι συμβαίνει με 17χρονη, την οποία γνώριζε από το ινστιτούτο αισθητικής που διατηρεί, επιχείρησε να την πείσει να σταματήσει.

Οι δύο άντρες φέρονται να ισχυρίζονται πως πίστευαν ότι τα κορίτσια ήταν ενήλικες και όχι ανήλικες, καθώς οι ίδιες, όπως αναφέρουν οι κατηγορούμενοι, τους είχαν εμφανιστεί ως είκοσι ετών.

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Πρόκειται για δύο γυναίκες που συνελήφθησαν χθες.

Πηγή: skai.gr

