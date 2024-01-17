Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με αφορμή εκδήλωση που διοργάνωσε, παραμονές της Πρωτοχρονιάς, η νεολαία της «Χρυσής Αυγής» («Μέτωπο Νεολαίας»), στα πρώην γραφεία της, στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί διαδικτυακό κάλεσμα των διοργανωτών, στο οποίο -μεταξύ άλλων- αναφέρονταν τα εξής: «Ένα ακόμα επιτυχημένο αγωνιστικό έτος φτάνει στο τέλος του και, ως Μέτωπο Νεολαίας, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι με τη δράση και το έργο που καταφέραμε να προσφέρουμε, υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες».

Σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων, στην εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν πυρσοί και διάφορα σύμβολα.

Υπό αυτές τις συνθήκες και ύστερα από σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται μια σειρά από αδικήματα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν την εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που συνδέονται με ρατσιστική βία, παραβάσεις του νόμου περί φωτοβολίδων κ.ά.

Η έρευνα ανατέθηκε στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

