Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας μιλώντας στο Kontra Channel σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.



Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τα προσωπικά του βιώματα για τη γέννηση της κόρης του.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάρκας «όταν μιλάμε για γάμο μιλάμε και για τεκνοθεσία. Τελεία (…) Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αφορά και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Εμένα η κόρη μου γεννήθηκε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γιατί εγώ είχα το πρόβλημα, και δεν μπορούσαμε με φυσιολογικό κατά τ’ άλλα τρόπο να αποκτήσουμε παιδί... Άρα απευθυνθήκαμε σε έναν γιατρό, και μας βοήθησε ιατρικώς να κάνουμε παιδί».



Όπως επισήμανε «αυτά τα ζητήματα επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά και αφορούν, παιδιά και ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν αγάπη στα παιδιά, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση και όλο αυτό το πράγμα που δυστυχώς εκλεγμένοι βουλευτές βάζουν στη συζήτηση».



Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Μπάρκας σχολίασε ότι ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κώστας Κυρανάκης, είπε ότι τάσσεται υπέρ του γάμου, αλλά κατά της τεκνοθεσίας.



«Ο κ. Κυρανάκης έχει τελειώσει κατά τ’ άλλα τη Νομική... Θα έπρεπε να γνωρίζει λοιπόν ο κ. Κυρανάκης ότι ο αστικός κώδικας της χώρας μας, άρθρο 1456, από το 1946 λέει ότι γάμος ίσον τεκνοθεσία».



