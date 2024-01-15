Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε δύο ακόμη συλλήψεις (συνολικά πέντε) προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με το κύκλωμα μαστροπείας που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ στην Εκάλη, με δράστες την 31χρονη «Λορέλα» από την Αλβανία και δύο Ελληνες, 35 και 33 ετών - ο ένας πελάτης που εξωθούσαν ανήλικες στην πορνεία.

Η συλληφθείσα για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της, κατηγορείται πως διευκόλυνε ανήλικη -που είχε πέσει στα δίχτυα του κυκλώματος- στην εύρεση «πελατών» για ερωτική συνεύρεση , μάλιστα σε κάποια ραντεβού η συλληφθείσα συνόδευε την ανήλικη.

Ο άνδρας συλληφθείς για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ήταν «πελάτης».

Την ίδια ώρα οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα είναι σοκαριστικές.

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr, οι μαστροποί, με βασικό πρωταγωνιστή την 31χρονη γυναίκα, έβρισκαν ανήλικες κοπέλες τις οποίες έπειθαν να συμμετάσχουν στο κύκλωμα με αντάλλαγμα τα χρήματα.

Βασικό θύμα της «Λορέλα» ήταν μία 15χρονη τότε κοπέλα που είχε προσεγγίσει δήθεν φιλικά ήδη από το 2022. Η 31χρονη την έπεισε να αρχίσει να εκδίδεται και μάλιστα της έβρισκε η ίδια «πελάτες».

Από την αμοιβή της κοπέλας, η ίδια κρατούσε τα «ποσοστά» της.

Ο πρώτος από τους 2 Έλληνες κατηγορούμενους - 35χρονος φίλος της «Λορέλας» - απέκτησε επαφή με την ανήλικη και με την 17χρονη τότε φίλη της, προτείνοντας να τις διευκολύνει στην εύρεση πλούσιων «πελατών», για ερωτικές συνευρέσεις επί πληρωμή.

Ο κατηγορούμενος τις φωτογράφισε με τα εσώρουχά τους, αναρτώντας τις φωτογραφίες με ροζ αγγελία σε ιστότοπο, μέσω του οποίου κλείστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον δέκα 10 ερωτικά ραντεβού σε διάφορα ξενοδοχεία του Κέντρου των Αθηνών.

Ο τρίτος συλληφθείς (ο πελάτης), τον Ιούλιο- Αύγουστο του 2023, συνευρέθηκε ερωτικά, με τις ανήλικες μέσα στο σπίτι του, στον Κορυδαλλό Αττικής, καταβάλλοντας 100 ευρώ στην καθεμία.

Επίσης, τόσο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όσο και σε προγενέστερο χρόνο, είχε συνευρεθεί ερωτικά με τα ανήλικα κορίτσια, τόσο «από κοινού» με αυτές όσο και ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.