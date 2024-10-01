Σε εξέλιξή είναι η φωτιά στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Στη φωτιά, που ξέσπασε την Κυριακή σε δασική έκταση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού Σοφιανά προς Ρέθι εστάλη το πρωί.

Σύμφωνα πάντως με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού η εθνική Αθηνών-Πατρών άνοιξε εκ νέου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 400 πυροσβέστες, 16 ομάδες πεζοπόρων με 132 οχήματα, αν και λόγω των διάσπαρτων εστιών είναι μεγάλη η διασπορά δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν επίσης να επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα Τρίτη όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στην Κορινθία.

Έφθασαν στα σπίτια οι φλόγες

Όπως περιέγραψε στο ΑΜΠΕ ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Βλάσης Τσιώτος, «έχουν δοθεί μάχες με τις φλόγες κυριολεκτικά μέσα στα χωριά, όπου συνυπήρχαν, φωτιά, πυροσβέστες και κάτοικοι».

Όσον αφορά τις μέχρι τώρα ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο Βλάσης Τσιώτος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχει ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες», ενώ όπως συμπλήρωσε, «είναι λίγα σχετικά τα σπίτια που έχουν καεί».

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο ένας τραυματίας με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα κι ο δεύτερος τραυματίστηκε στο μάτι από τη βολή του νερού.

Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους οικισμών της ευρύτερης περιοχής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα μέσω του 112 έχουν σταλεί μηνύματα στους κατοίκους των περιοχών Πύργος, Χελυδόρεο, Ζάχολη, Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη, Άνω Καλλιθέα Ξυλοκάστρου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές.

Νεκροί 2 άνθρωποι

Υπενθυμίζεται ότι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από την Αστυνομία. Ειδικότερα, 2 σοροί εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ σε δασική περιοχή στην Κόρινθο. Την προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο σοροί βρέθηκαν έξω από το χωριό Ελληνικό, πλησίον της κατασκήνωσης Χαρούμενων Αγωνιστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν στους δύο άνδρες, 35 και 40 ετών, που αγνοούνται από χθες αργά το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πιτσών Κορινθίας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δύο άνδρες πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροσβέστες που τους συνάντησαν στον δρόμο τούς παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη.

Σημειώνεται, ότι από Κυριακή έχει δοθεί εντολή -μέσω του 112- για την εκκένωση 6 οικισμών, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή του Ελληνικού Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Ωστόσο, πλήρης εικόνα θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 10:51 και έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς επεκτάθηκε σε μεγάλη περίμετρο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές που έφταναν έως και τα 8 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

