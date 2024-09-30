Λογαριασμός
Αδελφή του θύματος της φωτιάς στον ΣΚΑΪ: Άφησε 3 παιδιά - Ο φίλος του θα αποκτούσε το 3ο σε 20 μέρες

Με αυταπάρνηση που στάθηκε μοιραία για τη ζωή τους, οι δύο άντρες 35 και 40 ετών, έτρεξαν να βοηθήσουν φίλο τους που βρισκόταν στο μαντρί του- Τι είπε η αδελφή του ενός 

Φωτιά

Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες για τους δύο άνδρες ηλικίας 35 και 40 ετών που έχασαν τη ζωή τους όταν τους κύκλωσε η φωτιά κοντά στο χωριό Ελληνικό στο Ξυλόκαστρο την ώρα που, το βράδυ της Κυριακής, προσπαθούσαν να φτάσουν στο μαντρί ενός φίλου τους.

Η αδελφή του ενός θύματος μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις τραγικές ώρες που ακολούθησαν από τις 9 το βράδυ χθες που οι  δύο άντρες, 35 και 40 ετών ήταν αγνοούμενοι.

«Δεν υπήρχε καμία οργάνωση και κανείς δεν τους έψαχνε», είπε και πρόσθεσε ότι ο αδελφός της άφησε πίσω του τρία παιδιά και ο άλλος θα αποκτούσε το τρίτο του σε 20 μέρες.

«Τους περικύκλωσε η φωτιά. Το πυροσβεστικό έφυγε και τους είπαν να απομακρυνθούν αλλά αποφάσισαν να μείνουν», σημείωσε η αδελφή του θύματος προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σορών.

Οπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να πλησιάσουν με τα μηχανάκια τους από το χωριό Ελληνικό, την περιοχή που ήταν το μαντρί του φίλου τους.

Εκεί, όμως, φαίνεται ότι τους κύκλωσε η φωτιά με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο, καθώς οι σοροί τους εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ τα ξημερώματα σήμερα.

