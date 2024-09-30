Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες για τους δύο άνδρες ηλικίας 35 και 40 ετών που έχασαν τη ζωή τους όταν τους κύκλωσε η φωτιά κοντά στο χωριό Ελληνικό στο Ξυλόκαστρο την ώρα που, το βράδυ της Κυριακής, προσπαθούσαν να φτάσουν στο μαντρί ενός φίλου τους.

Η αδελφή του ενός θύματος μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις τραγικές ώρες που ακολούθησαν από τις 9 το βράδυ χθες που οι δύο άντρες, 35 και 40 ετών ήταν αγνοούμενοι.

«Δεν υπήρχε καμία οργάνωση και κανείς δεν τους έψαχνε», είπε και πρόσθεσε ότι ο αδελφός της άφησε πίσω του τρία παιδιά και ο άλλος θα αποκτούσε το τρίτο του σε 20 μέρες.

«Τους περικύκλωσε η φωτιά. Το πυροσβεστικό έφυγε και τους είπαν να απομακρυνθούν αλλά αποφάσισαν να μείνουν», σημείωσε η αδελφή του θύματος προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σορών.

Οπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να πλησιάσουν με τα μηχανάκια τους από το χωριό Ελληνικό, την περιοχή που ήταν το μαντρί του φίλου τους.

Εκεί, όμως, φαίνεται ότι τους κύκλωσε η φωτιά με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο, καθώς οι σοροί τους εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ τα ξημερώματα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

