Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 1 Οκτωβρίου, του Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, γιορτάζουν οι Ανανίας, Νίνος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα και Ρωμανή.

  • Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
  • Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
  • Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 19:08

Σελήνη 28.3 ημερών

