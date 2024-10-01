Σήμερα, Τρίτη 1 Οκτωβρίου, του Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, γιορτάζουν οι Ανανίας, Νίνος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα και Ρωμανή.

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 19:08



Σελήνη 28.3 ημερών

