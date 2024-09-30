Επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης - Σερρών, από την Τρίτη 01.10.2024 μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών και την παράδοση της γραμμής σε κυκλοφορία, από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε. σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ειδικότερα:

Θεσσαλονίκη - Σέρρες

Αμαξοστοιχία 3632 με ώρα αναχώρησης 5:55 από Θεσσαλονίκη

Αμαξοστοιχία 1634 με ώρα αναχώρησης 15:15 από Θεσσαλονίκη

Σέρρες - Θεσσαλονίκη

Αμαξοστοιχία 3633 με ώρα αναχώρησης 9:15 από Σέρρες

Αμαξοστοιχία 1635 με ώρα αναχώρησης 18:30 από Σέρρες

Τα δρομολόγια 1634 και 1635 πραγματοποιούνται με λεωφορεία στο τμήμα Σέρρες - Δράμα. Το 1635, με αναχώρηση στις 17:07 από Δράμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.