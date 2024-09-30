Παρατείνονται η ενίσχυση για το Αρκαλοχώρι

Σεπτεμβρίου 2021 στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης που έκανε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης, απάντησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος αναφερόμενος σε όσα έχουν γίνει, έκανε λόγο για ένα σχέδιο με δημοσιονομική επίπτωση 300 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε ότι οι αιτήσεις για έκδοση άδειας και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής που έχουν υποβληθεί, φτάνουν τις 2829 και πως αυτές υπολείπονται κατά πολύ των αυτοψιών ενώ υπάρχουν και αιτήσεις με πολλά ζητήματα ως προς την πληρότητά τους, αλλά και τις ιδιοκτησιακές και κληρονομικές εκκρεμότητες και ιδιαιτερότητες.

«Τις τελευταίες, μόνο, ημέρες οι υποβληθείσες αιτήσεις ξεπερνούν τις 130. Αιτήσεις για επισκευή που υπεβλήθησαν όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία χρόνια μετά. Και ενώ έχει χορηγηθεί η πρώτη αρωγή, ως 20.000 ευρώ ανά σπίτι, για να καλυφθούν και τα πρώτα έξοδα του ιδιώτη μηχανικού που θα συντάξει το φάκελο της αίτησης επισκευής».

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος μάλιστα διευκρίνισε ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις και έχει συμπληρωθεί έντυπο πληρότητας, ότι έχουν εκδοθεί 181 άδειες επισκευής, ενώ συνεχίζονται να γίνονται αιτήσεις στην υπηρεσία, τρία χρόνια μετά.

«Ο αυξημένος όμως, όγκος των νέων αιτήσεων, δημιουργεί νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις. Και για αυτό είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «προχωράμε στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, καθώς και βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου για ανακατασκευή, έως τις 7 Απριλίου 2025. Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση να εκδίδεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως και έχουμε αποδείξει, προσαρμόζουμε τα μέτρα προς διευκόλυνση των πληγέντων. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται άλλες δύο πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολιτών».

Μάλιστα επισήμανε πως παρατείνεται κατά δύο έτη η υλοποίηση του σχήματος της προσωρινής στέγασης «με αποτέλεσμα, η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης να χορηγείται στους δικαιούχους της για συνολικά 4 έτη» ενώ τετραετής είναι όπως σημείωσε και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, με διάταξη που πέρασε από τη Βουλή πριν λίγο καιρό.

Όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου, μέχρι σήμερα εξήγησε ότι για όλα τα τρίμηνα έχουν υποβληθεί συνολικά 439 αιτήσεις, οι 109 έχουν απορριφθεί και οι εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν ποσό που ξεπερνά τις 326.000 ευρώ, με τις πληρωμές να ανέρχονται σε ποσό πάνω από 270.000 ευρώ.

«Και οι πληρωμές συνεχίζονται. Επομένως δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν έχουν πάρει χρήματα οι πολίτες. Έχουν πάρει και οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όπως ανέφερα για συνολικά 4 έτη. Με τις απαιτούμενες διαδικασίες να τρέχουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες» πρόσθεσε ο κ. Τριαντόπουλος ο οποίος επισήμανε ότι παρατείνεται και η νέα διαδικασία που θεσμοθετήθηκε για τη ρύθμιση των ζητημάτων, που αφορούν περιπτώσεις κτηρίων που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες και αφορά τους σεισμόπληκτους που έχουν λάβει πρώτη αρωγή για κτίρια χαρακτηρισμένα ως «πράσινα», με ελαφριές όμως βλάβες, και που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς την υποβολή φακέλου στεγαστικής συνδρομής.

«Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Και επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας - και εδώ - για το χαρακτήρα του σχήματος. Είναι ένα σχήμα που διαμορφώσαμε για να δώσουμε την επιλογή στους δικαιούχους πρώτης αρωγής να μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς την υποβολή φακέλου στεγαστικής συνδρομής. Ένα σχήμα χωρίς καμία δέσμευση και υποχρεωτικότητα. Ένα σχήμα επιλογής για τη διευκόλυνση των πληγέντων. Ένα απλό σχήμα, χωρίς γραφειοκρατία, που απαλλάσσει τους πολίτες από την υποβολή φακέλων. Ένα σχήμα που δύναται να αφορά 2.000 περιπτώσεις «πράσινων» σπιτιών. Ένα σχήμα, όμως, που δεν έτυχε ανταπόκρισης από τους δικαιούχους. Μέσα στους πρώτους μήνες που "έτρεχε" υπεβλήθησαν από τους ιδιώτες μηχανικούς μόλις 38 αιτήσεις - και αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αν κοιτάξουμε λίγες ημέρες νωρίτερα, θα δούμε ότι οι αιτήσεις ήταν μόλις επτά. Από τους 2.000 δυνητικούς δικαιούχους. Κατανοείτε, λοιπόν, γιατί δώσαμε παράταση μέχρι το τέλος του 2024».

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι η στεγαστική συνδρομή για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, διευκρινησε πως «εμείς από την πλευρά μας συνεχώς εξελίσσουμε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής και διαμορφώνουμε νέες παρεμβάσεις, όπως σας ανέπτυξα παραπάνω, για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διαχείριση του φαινομένου. Αποτέλεσμα που φτάνει στους πολίτες. Με στόχο πάντα την καλύτερη στήριξή τους».

Στην δευτερολογία του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή είπε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής και να μπορέσουν οι πληγέντες συμπολίτες μας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέπεται σε καμία των περιπτώσεων πολίτης να χρησιμοποιεί "κίτρινο" κτήριο - ιδιαίτερα αν κάποιος λάβει υπόψη και τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή» ενώ σε ότι αφορά τους οικίσκους, επισήμανε ότι «δεν αξιοποιούνται από όλους όσους πρέπει» και πως αυτό προέκυψε από την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Επιπρόσθετα στην απάντηση του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, μεταξύ αλλων είπε για την έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 1 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των υπόλοιπων κατεδαφίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης.

«Το σχέδιο, στήριξης και αποκατάστασης προχωρά και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης» είπε παράλληλα ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος ολοκληρώνοντας ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί και το σχέδιο για την Ανασυγκρότηση του Αρκαλοχωρίου που επιμελήθηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. «Η αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα. Και αυτό το αποδεικνύουμε έμπρακτα» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

