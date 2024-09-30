Διάσπαρτες εστίες στα ορεινά αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας και στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία από το πρωί παραμένει χωρίς ενιαίο μέτωπο.

«Η κατάσταση, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Ροζενά, παραμένει τραγική για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Βλάσης Τσιώτος.

Όπως προσθέτει, «υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες, ενώ ήδη έχει καεί μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου της περιοχής». Μάλιστα, όπως περιγράφει ο Βλάσης Τσιώτος, «έχουν δοθεί μάχες με τις φλόγες κυριολεκτικά μέσα στα χωριά, όπου συνυπήρχαν, φωτιά, πυροσβέστες και κάτοικοι. Η αποψινή βραδιά είναι κρίσιμη, ώστε να μην περάσει η φωτιά στο τελευταίο κομμάτι που δεν έχει φθάσει, δηλαδή στις περιοχές Καρυά και Τρίκαλα».

Όσον αφορά τις μέχρι τώρα ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο Βλάσης Τσιώτος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχει ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες», ενώ όπως συμπλήρωσε, «είναι λίγα σχετικά τα σπίτια που έχουν καεί».

Λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι οι κάτοικοι στην περιοχή Λαγκαδάικα, Σπαρτιναιικα,Πελλήνη, Άνω Καλλιθέα κλήθηκαν να απομακρυθούν προς Σοφιάνα - Ρέθι, ενώ λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Χελυδόρεο και Ζάχολη.

Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Πύργου ώστε να εκκενώσουν την περιοχή τους και να κατευθυνθούν προς τη Λυγιά.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος και 110 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αέρος έχουν επιχειρήσει εκ περιτροπής 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των δύο σορών

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο σοροί βρέθηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ σε δασική περιοχή στην Κόρινθο.

Την προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεκροί βρέθηκαν έξω από το χωριό Ελληνικό, πλησίον της κατασκήνωσης Χαρούμενων Αγωνιστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν στους δύο άνδρες, 35 και 40 ετών, που αγνοούνται από χθες αργά το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πιτσών Κορινθίας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δύο άνδρες πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροσβέστες που τους συνάντησαν στον δρόμο τούς παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη.

Σημειώνεται, ότι από χθες έχει δοθεί εντολή -μέσω του 112- για την εκκένωση 6 οικισμών, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή του Ελληνικού Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Ωστόσο, πλήρης εικόνα θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στις 10:51 και έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς επεκτάθηκε σε μεγάλη περίμετρο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές που έφταναν έως και τα 8 μποφόρ. Η πυρκαγιά καίει πυκνή βλάστηση, ενώ το δύσβατο της περιοχής καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

