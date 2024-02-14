Προβλήματα έχει προκαλέσει σε οικισμούς της Ξάνθης η ισχρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην περιοχή χθες, Τρίτ.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Κοινότητα Ευλάλου και της Κοινότητας Τοξοτών Δήμου Τοπείρου με αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να βρίσκεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εξαιτίας των ανωτέρω φαινομένων παρατηρούνται εκτεταμένες ζημιές σε κύριες υποδομές του Δήμου όπως δημοτικές οδούς, στο αγροτικό οδικό δίκτυο, σε αρδευτικά – αποστραγγιστικά κανάλια κ.α. καθώς και σε οικίες πολιτών.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2024 οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο του Δημαρχείου (Γραφείο Αστικής Κατάστασης & Δημοτολογίου) δεν θα εξυπηρετούν τους πολίτες.

Οι υπηρεσίες και τα μηχανήματα του Δήμου Τοπείρου βρίσκονται από χθες σε κατάσταση επιφυλακής και επιχειρούν σε συνεργασία με εθελοντές για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

