ΔΕΠΑ Υποδομών: Οι 13 πόλεις που θα πάρουν φυσικό αέριο το 2024

Σε δεκατρείς πόλεις της περιφέρειας θα επεκταθεί εφέτος το δίκτυο φυσικού αερίου, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της Italgas που έχει εξαγοράσει από το 2022 τα δίκτυα διανομής σε όλη τη χώρα. Παράλληλα αναμένεται η οριστικοποίηση το θεσμικού πλαισίου για την παραγωγή και διανομή βιομεθανίου μέσω των ίδιων δικτύων, που μπορεί να αποτελέσει μια νέα πηγή εισοδήματος για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκαναν σήμερα η πρόεδρος της Italgas Benedetta Navarra, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paolo Gallo, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Υποδομών Barbara Morgante και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΔΑ Francesca Zanninotti για το 2024 προβλέπεται η επέκταση του δικτύου σε Γρεβενά, Λιβαδειά, Γιαννιτσά, Βέροια, Φλώρινα, Καστοριά, 'Αργος Ορεστικό, 'Αμφισσα, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Ορεστιάδα, Πάτρα και Ιωάννινα.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2023-2029 προβλέπει επενδύσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο όπως εκτίμησε ο κ. Gallo θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Περιλαμβάνει τις επενδύσεις για επέκταση των δικτύων, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, τεχνολογίες ελέγχου διαρροών κ.α. Το 2023, κατασκευάστηκαν 600 χιλιόμετρα δικτύων έγιναν περισσότερες από 23.000 νέες συνδέσεις καταναλωτών από τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα και εγκαταστάθηκαν περισσότεροι από 32.000 έξυπνοι μετρητές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις η διοίκηση της Italgas ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

-Αναμένεται η οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για να προχωρήσουν οι επενδύσεις για την εκμετάλλευση βιομεθανίου με αξιοποίηση και της εμπειρίας από την αντίστοιχη δραστηριότητα στην Ιταλία. Το βιομεθάνιο παράγεται από υπολείμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και το οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών αποβλήτων, μπορεί να διοχετευθεί στα δίκτυα φυσικού αερίου και να εξασφαλίσει μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα σε συνδυασμό με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Παλαιότερη μελέτη της ΔΕΔΑ είχε προσδιορίσει δεκάδες σημεία ανά την Ελλάδα όπου υπάρχει επαρκής παραγωγή πρώτης ύλης από αγροτικά και αστικά απόβλητα.

-Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για δραστηριοποίηση στα δίκτυα ύδρευσης ωστόσο σε λίγα χρόνια η προοπτική αυτή μπορεί να επανεξεταστεί. Επίσης δεν υπάρχουν σχέδια για εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

-Η επέκταση του φυσικού αερίου σε νησιά εξαρτάται από αναλύσεις κόστους - οφέλους. Σε μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη η επένδυση θα μπορούσε να έχει νόημα.

