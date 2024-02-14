«Είναι προδήλως ψευδές και δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα ότι εγώ επέτρεψα να κατέβει ο server του Πανεπιστημίου Αθηνών προχθές για μια ώρα, ενώ διεξάγονταν διαδικτυακές εξετάσεις» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, με αφορμή την σχετική δήλωση του συνδικαλιστή της ΑΔΕΔΥ Παντελή Βαϊνά που κατονόμασε τον αντιπρύτανη για αυτή την ενεργεία.

«Δεν συμμετείχα σε δολιοφθορές και παράνομες ενέργειες. Έχω αναλάβει την ΕΔΕ που διέταξε ο πρύτανης, αλλά και τις εξετάσεις εξ αποστάσεως στο Ίδρυμα» τόνισε ο κ. Ευσταθόπουλος.

Εξήγησε ότι όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό επικοινώνησε με τον προϊστάμενο του δικτύου του πανεπιστημίου και μίλησε σε ανοιχτή ακρόαση με πλήθος ανθρώπων, δηλώνοντάς τους ότι αυτά που κάνουν είναι δολιοφθορά και σοβαρή παράνομη ενεργεία.

Ανέφερε μάλιστα ότι έχει καλέσει αύριο να μιλήσει με ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στο περιστατικό και θα καλέσει και άλλους, αν προκύψει περαιτέρω εμπλοκή.

Σημείωσε τέλος ότι έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.