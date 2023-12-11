Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου η 17χρονη μαθήτρια από την Αττική, η οποία το πρωί της Κυριακής υπέστη, μετά από κατανάλωση κάποιας τροφής, αλλεργικό σοκ και αμέσως μετά ανακοπή.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ο ίδιος ενημερώθηκε ότι το 17χρονο κορίτσι, που γνώριζε ότι είχε αλλεργία, διέθετε μαζί του και έκανε ένεση αδρεναλίνης, ωστόσο βρέθηκε από συμμαθήτριές του αναίσθητο μέσα στο δωμάτιο που διέμενε.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο και σε μια κατάσταση που είναι σταθεροποιημένη όσον αφορά τις ζωτικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος όμως έχει σημεία, και κλινικά και από την απεικόνιση, ότι έχει υποστεί βλάβες σοβαρές από την ανοξαιμία μετά την ανακοπή» ανέφερε ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ανέστης Κιούλπαλης, που ενημέρωσε και τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι έφτασαν στο Ηράκλειο το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

