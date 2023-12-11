Κοινωνία της Πληροφορίας: Παραδόθηκαν πέντε ψηφιακά έργα

Στην ολοκλήρωση πέντε μεγάλων ψηφιακών έργων προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Όλα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα,

Το «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης» θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και, κατ' επέκταση, θα αποτελέσει ένα σημαντικό σύγχρονο εργαλείο για τη διασφάλιση της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των πολιτών καθώς και όλων των κυβερνητικών δομών. Παράλληλα, θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

Η «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης» θα αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό και αφετέρου, την πλατφόρμα μέσω της οποίας τυποποιείται το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης που περιγράφεται στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 2018-2020».

Το «Μετοχικό Ταμείο Στρατού», με την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση του έγχαρτου Αρχείου και τις ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας, διαθέτει πλέον δικό του ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή πύλη, σε συνεργασία με τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ).

Με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό των διαδικασιών των Προξενικών Υπηρεσιών» βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχουν τα 125 ελληνικά προξενεία σε 85 χώρες ανά τον κόσμο προς τους πολίτες. Το έργο περιλαμβάνει Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης των Αιτημάτων των πολιτών καθώς και έναν εικονικό βοηθό που έχει ήδη ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των ελληνικών προξενικών Αρχών και απαντά γραπτά σε ερωτήσεις πολιτών, στα ελληνικά και αγγλικά και 17 ακόμη γλώσσες, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου» γίνεται ανασχεδιασμός, απλούστευση και μοντελοποίηση της διαδικασίας υποδοχής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των ΦΕΚ, με ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος. Έτσι, διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών και οργανισμών, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και φιλικότητα στον χρήστη, καθώς και μια εξελιγμένη, ταχύτερη λειτουργικότητα αναζήτησης ΦΕΚ από το ευρύ κοινό, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Σταύρος Ασθενίδης τόνισε ότι «είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι κάθε φορά που ολοκληρώνουμε ένα έργο, καθώς αποτελεί μια επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας αλλά και τους αναδόχους για την ευόδωση των προσπαθειών μας. Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο το βήμα, να ανεβάσουμε τη χώρα ακόμα ψηλότερα ψηφιακά, αποτολμώντας ακόμα πιο μεγάλα άλματα προς το μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.