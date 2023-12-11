Οι γιορτές πλησιάζουν και πολλοί γονείς, αδυνατούν να προσφέρουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα που κάθε παιδί περιμένει.

ΦΕΤΟΣ, ΖΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνεργασία με 60 Δήμους της Αττικής, διοργανώνει δράση συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων, ώστε να μην αφήσει κανένα παιδί χωρίς το δώρο του.

Η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 14:00.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ καλεί τους κατοίκους της Αττικής να προσφέρουν για τα παιδιά του Δήμου τους δώρα, παιχνίδια, παιδικά βιβλία και ό, τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παιδί.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και δείτε το σημείο συγκέντρωσης που σας ενδιαφέρει.

