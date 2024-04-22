Μία παράβαση του FIR Αθηνών από τουρκικό κατασκοπευτικό (ATR) πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 1
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Πηγή: skai.gr
