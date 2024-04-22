Μία παράβαση του FIR Αθηνών από τουρκικό κατασκοπευτικό (ATR) πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR



ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1



ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 1



ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -



ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -



ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

