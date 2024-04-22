Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παράβαση του FIR Αθηνών από τουρκικό κατασκοπευτικό

Η παράβαση σημειώθηκε στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

τουρκικό κατασκοπευτικό

Μία παράβαση του FIR Αθηνών από τουρκικό κατασκοπευτικό (ATR) πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
                                         
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : -
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 ATR          
 
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 1
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : -
                                 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 1
 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : -
 
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : -
 
ΠΕΡΙΟΧΗ               : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία παραβάσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark