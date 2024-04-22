Καθαρίστρια σε νηπιαγωγείο κατηγορείται ότι φωτογράφισε ημίγυμνο ένα νήπιο την ώρα που βρισκόταν στις τουαλέτες του σχολείου και πραγματοποιούσε τη σωματική του ανάγκη.
Η υπόθεση καταγγέλθηκε το Μάιο του 2022 σε νηπιαγωγείο της Βόρειας Ελλάδας και οδηγείται με παραπεμπτικό βούλευμα σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ).
Η 56χρονη καθαρίστρια διώκεται για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας υπό τη μορφή αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης και της συλλογής προσωπικών δεδομένων.
Μετά την απολογία της σε ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Εκτός από τους όρους της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της απαγορεύτηκε η προσέγγιση του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις πράξεις και μεταξύ άλλων απέδωσε την καταγγελία σε εις βάρος της σκευωρία.
