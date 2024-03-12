Κρήτη: Στη φυλακή 24χρονος ύστερα από άγριο καβγά με τον αδερφό του-Είχε βγάλει όπλο

Το δρόμο για τη… φυλακή έλαβε ο 24χρονος ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του στο ενδοοικογενειακό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost ο 24χρονος οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα έφεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής όταν δύο αδέλφια 27 και 24 ετών πάνω στον καυγά δεν δίστασαν να βγάλουν όπλο και μαχαίρια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων σε συνεργασία με το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων όπου συνέλαβαν τον 24χρονο και τον πατέρα του ενώ ο 27χρονος αναζητείται από τις αρχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό είχε κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων, Στέλιος Σεληνιωτάκης όπου μεταξύ άλλων ανέφερε «ο ένας εκ των 2 αδερφών ο οποίος έφερε πάνω του ένα λειτουργικό πιστόλι και έτοιμο προς άμεση χρήση καθώς είχε σφαίρα στη θαλάμη και δεν έφερε ασφάλεια.Καταφέραμε να τον αφοπλίσουμε καθώς δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιο επιπλέον δυσάρεστο γεγονός».

