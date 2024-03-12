Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών, απο το ύψος του Σκαραμαγκά μέχρι το ύψος της παραλίας Ασπροπύργου, λόγω εργασιών στο οδόστρωμα.
Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων:
-στη λεωφόρο Σχιστού
-στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλλη προς τη Νέα Χαλκηδόνα
Ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:
--στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
