Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών, απο το ύψος του Σκαραμαγκά μέχρι το ύψος της παραλίας Ασπροπύργου, λόγω εργασιών στο οδόστρωμα.

Πολύ αυξημένη ειναι η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στη λεωφόρο Σχιστού

-στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλλη προς τη Νέα Χαλκηδόνα

Ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:

--στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια



Πηγή: skai.gr

