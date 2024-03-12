Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 12 ενάντια στα απογευματινά χειρουργεία και η δεύτερη στις 19.00 έξω από το «Ολύμπιον» 

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

  • Στις 12:00 μέλη της ΕΝΙΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αφορμή την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.
  • Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το «Ολύμπιον» με αφορμή την αφίσα της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά» της σκηνοθέτιδας Ελένης Ψύκου, η οποία θα προβληθεί σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως η αφίσα απεικονίζει σταυρωμένη μία ημίγυμνη έγκυος γυναίκα, η οποία έχει προκαλέσει την αντίδραση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κινητοποιήσεις Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark