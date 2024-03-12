Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

Στις 12:00 μέλη της ΕΝΙΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αφορμή την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το «Ολύμπιον» με αφορμή την αφίσα της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά» της σκηνοθέτιδας Ελένης Ψύκου, η οποία θα προβληθεί σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως η αφίσα απεικονίζει σταυρωμένη μία ημίγυμνη έγκυος γυναίκα, η οποία έχει προκαλέσει την αντίδραση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

