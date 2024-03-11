Είχαν μετατρέψει με τη δράση τους σε εφιάλτη τις Σαββατιάτικες εξόδους ανήλικων παιδιών στο κέντρο του Ηρακλείου. Ανήλικοι και οι ίδιοι αλλά στην …αντίπερα όχθη. Με πεταλούδες μαχαίρια στη ζώνη, βία και απειλές σε βάρος ανυποψίαστων παιδιών που απλώς ήθελαν να περάσουν όμορφα το Σάββατο τους. Διασκέδαζαν να τα τρομοκρατούν, να τα εξευτελίζουν και να αποσπούν το πενιχρό χαρτζιλίκι τους.

Κατά την Ασφάλεια Ηρακλείου, οι δύο 15χρονοι και ο 17χρονος φίλος τους είχαν συγκροτήσει συμμορία στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης. Τα αδικήματα που τους αποδίδονται, με βάση τη δικογραφία, όπως έχει γράψει το Cretalive, είναι ληστεία κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, εγκληματική οργάνωση -συμμορία.

Η «τριανδρία» στοχοποιούσε παρέες ανήλικων παιδιών που έβγαιναν συνήθως τη βόλτα τους απόγευμα Σαββάτου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι τα περιγραφόμενα περιστατικά αφορούν απογευματινές ώρες των Σαββάτων, 2 και 9 Μαρτίου.

Η δικογραφία αφορά σε δέκα συνολικά παθόντες, οι περισσότεροι ηλικίας 12,5-13 ετών. Είναι συγκλονιστικό ότι οι κατηγορούμενοι ανήλικοι δεν δίσταζαν ακόμα και να απειλήσουν τα παιδιά με μαχαίρι για να αποσπάσουν το χαρτζιλίκι τους.

Το πρώτο περιστατικό αφορά το Σάββατο, 2 Μαρτίου, οπότε και τέσσερις ανήλικοι φίλοι, περπατούσαν επί της λεωφόρου Ικάρου, μπροστά από την είσοδο του παλαιού δημοτικού χώρου στάθμευσης, κάτω από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Με ένα μαχαίρι-πεταλούδα, ανάγκασαν τα παιδιά να τους παραδώσουν όλα κι όλα 20 ευρώ που είχαν πάνω τους. Και αυτό συνέβη χρονικά λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ.

Το επόμενο Σάββατο, 9 Μαρτίου, σε ανάλογη ώρα, η «τριανδρία» έβαλε στο στόχαστρο έναν ακόμα ανήλικο και τη φίλη του που περπατούσαν αμέριμνοι επί της Μποφώρ. Οι δράστες απείλησαν το αγόρι και όταν εκείνο προσπάθησε να διαφύγει, το άρπαξαν από το λαιμό και το ανάγκασαν να τους παραδώσει μόλις 5 ευρώ που έφερε πάνω του.

Πέντε λεπτά αργότερα, ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, έβαλαν στο μάτι μία άλλη παρέα, τριών αγοριών. Κάθονταν ανυποψίαστα σε ένα παγκάκι όταν τα πλησίασαν και τα ανάγκασαν με τη βία να τους παραδώσουν 15 ευρώ που είχαν στην κατοχή τους.

Σχεδόν 20 λεπτά αργότερα η συμμορία των τριών κατευθύνθηκε προς την πλευρά της παραλιακής, κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο, όπου βρήκαν στο διάβα τους δύο ακόμα ανήλικα αγόρια, τα οποία απείλησαν με μαχαίρι. Δεν πρόλαβαν όμως να τους πάρουν χρήματα καθώς υπαναχώρησαν στη θέα διερχόμενου αυτοκινήτου.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κινήθηκαν πολύ γρήγορα για την ταυτοποίηση των ανήλικων παραβατών και το πρωί της Δευτέρας προχώρησαν σε συλλήψεις τόσο των ίδιων όσο και των γονέων τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.

