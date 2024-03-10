Κρήτη: Στα Χανιά οι 187 μετανάστες από Αγία Γαλήνη και Γαύδο

Στον αύλειο χώρο και στο ανοιχτό πάρκινγκ των κτιρίων του Λιμεναρχείου και του Τελωνείου, στο λιμάνι της Σούδας Χανίων, βρίσκονται οι μετανάστες που είχαν εντοπιστεί στην Αγία Γαλήνη, ενώ αυτή την ώρα καταφθάνουν και οι μετανάστες που εντοπίστηκαν το πρωί στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και με πλοίο μεταφέρθηκαν στα Σφακιά και στη συνέχεια Σούδα. Πρόκειται συνολικά για 187 ανθρώπους, όλοι τους πολύ ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι προσπαθούν να ξεκουραστούν.

Στα Χανιά υπάρχει έντονος προβληματισμός των αρχών και της αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι υπάρχει κορεσμός στα σημεία φιλοξενίας, αφού δεκάδες μετανάστες φιλοξενούνται και στις κατασκηνώσεις του Καλαθά. Ερυθρός Σταυρός, νοσηλευτές και υγειονομικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους φιλοξενίας, έχουν διαθέσει τροφή, χυμούς και νερά, καταγράφουν και παρέχουν ιατρική φροντίδα σε όσους χρειάζονται.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη, «υπάρχει έντονη ανησυχία για το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες φτάνουν στη Γαύδο και στα παράλια της Κρήτης. Ο νομός Χανίων δεν είναι έτοιμος για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες δημιουργούν ντόμινο προβλημάτων, τόσο φιλοξενίας και φυσικά οικονομικών αναγκών που δημιουργούνται. Ο εισαγγελέας είπε πως όταν μετανάστες εντοπίζονται σε θαλάσσια περιοχή που ανήκει στα όρια ενός νομού, άσχετα από το που αποβιβάζονται από το Λιμενικό, να οδηγούνται σε δομές του νομού που εντοπίστηκαν. Έτσι λοιπόν και οι μετανάστες της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου βρίσκονται στα Χανιά. Όλοι είναι οικονομικοί μετανάστες από Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές» και όπως συμπλήρωσε «ανάμεσα τους κάποια ανήλικα παιδιά». Η κ. Ζερβουδάκη μίλησε για την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της δημοτικής Αρχής, επισημαίνοντας ότι «εμείς θα σταθούμε στο ύψος μας, αλλά χρειάζεται η βοήθεια από την επίσημη Πολιτεία για να αντέξουμε τις αυξημένες ροές μεταναστών».

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στον οποίο ανήκει το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όπως είπε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, «τους υποδεχόμαστε στο Ρέθυμνο και μετά υπάρχει μέριμνα να μεταφέρονται στο Παλιό Λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Εκεί είναι δική μας υποχρέωση να τους περιθάλπουμε, να τους σιτίζουμε, να τους προσέχουμε μέχρι να αναλάβει η επίσημη Πολιτεία την μεταφορά τους. Δυστυχώς, δεν προβλέπεται κάποια οικονομική ενίσχυση για τα χρήματα που χρειάζονται να δαπανηθούν για τους ανθρώπους αυτούς. Φυσικά λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο πέρα από το να τους φερθούμε φιλόξενα και ανθρώπινα. Καλύτερα να κόψουμε από κάπου αλλού παρά να τους εγκαταλείψουμε. Είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

