Ξεκινάει η αποκατάσταση της ζημιάς στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά διέταξε την άμεση αποδέσμευση του θαλάσσιου χώρου στο σημείο που παρατηρήθηκε η διαρροή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Νίκος Χαρδαλιάς -με δύο επιστολές του- ζητούσε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς από τον ανάδοχο του έργου όπως ακριβώς ορίζουν οι συμβατικές υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας βάσει της σχετικής σύμβασης, ενώ η Εισαγγελέας έκανε δεκτό και το αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής για ορισμό ειδικού ανεξάρτητου πραγματογνώμονα που θα παρακολουθεί κάθε φάση της αποκατάστασης για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τις εργασίες αποκατάστασης θα επιβλέψει η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δεύτερος ανεξάρτητος πραγματογνώμονας.

Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σύσκεψη μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος και του αναδόχου, ώστε οι εργασίες αποκατάστασης στον αγωγό να ξεκινήσουν στα μέσα της εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση, ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε καταθέσει, πριν από έναν μήνα, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, κίνηση που ήταν απαραίτητη προκειμένου οι δύτες του Λιμενικού Σώματος να μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σημείο της βλάβης και προκειμένου να "τρέξουν" γρήγορα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, μετά τα αλλεπάλληλα προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα με την υδροδότηση στο νησί της Αίγινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.