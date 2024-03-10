Σχεδόν καθημερινές είναι πλέον οι αφίξεις πλοίων με μετανάστες στην Κρήτη και κυρίως στην περιοχή της Γαύδου, αλλά και σε άλλες περιοχές στα νότια παράλια του νησιού.

Ένα σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία της Τρυπητής, στα νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flashnews.gr, πρόκειται για 35 άτομα, 27 άνδρες, έξι παιδιά και δυο γυναίκες.

Οι 22 δήλωσαν πως είναι από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι από το Μπαγκλαντέζ και το Σουδάν.

Οι μετανάστες έχουν περισυλλεγεί από το Λιμενικό, ενώ τις επόμενες ώρες θα μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής από τη Γαύδο στη Χώρα Σφακίων.

