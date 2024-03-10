Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που συνελήφθησαν κατά την ομοφοβική επίθεση

Ελεύθερα αφέθηκαν τα έντεκα ανήλικα άτομα που συνελήφθησαν χθες για την ομοφοβική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους εναντίον δύο τρανς ατόμων.

Οι ανήλικοι που είχαν οδηγηθεί νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν μαζί με δέκα ενήλικα άτομα όταν κλήθηκε η αστυνομία για να επέμβει όταν προπηλακίστηκαν δύο τρανς άτομα από δεκάδες παρευρισκόμενους στην πλατεία.

Ανακοινώσεις καταδίκης για το επεισόδιο εξέδωσαν ήδη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Η άμεση κινητοποίηση και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σχετικά με εν εξελίξει επεισόδιο που λάμβανε χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους βραδινές ώρες χθες (09-03-2024), οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων.

Πρόκειται για 12 αλλοδαπούς και 9 ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα κατά περίσταση αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα, εξύβρισης και απειλής, σε συνδυασμό με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 82Α του Ποινικού Κώδικα 'Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά'.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι επιτέθηκαν λεκτικά και έρριψαν μπουκάλια σε βάρος δύο ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, ενώ άγνωστοι δράστες έπτυσαν και χτύπησαν ένα εξ αυτών. Οι αστυνομικές δυνάμεις που προσέτρεξαν στον τόπο του συμβάντος τα απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 προσαγωγές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα».

Το χρονικό της επίθεσης

Χθες το βράδυ, γύρω στις 22:30 ομάδα περίπου 150-200 ατόμων επιτέθηκε λεκτικά και πέταξε μπουκάλια σε δύο τρανς άτομα, τα οποία περπατούσαν στην πλατεία Αριστοτέλους.

Τα θύματα βρήκαν καταφύγιο σε εστιατόριο που βρισκόταν εκεί κοντά για να προστατευθούν. Οι δράστες συνέχισαν να τους προπηλακίζουν ακόμη κι όταν στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή των οποίων τα θύματα της επίθεσης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου υπέβαλαν έγκληση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 25 προσαγωγές ατόμων και μετά την εξέτασή τους συνελήφθησαν οι 21, ανάμεσα σε αυτούς 11 ανήλικοι και 10 ενήλικες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.