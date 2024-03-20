Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 22χρονου

Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ενός 22 χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της οδού Μικράς Ασίας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από την Λεωφόρο Ποσειδώνος προς την Κόνωνος, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα δεξιά σε κιγκλιδλώματα και ανετράπη.

Ο 22χρονος, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κρατικό Νίκαιας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

