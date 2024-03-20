Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Μαρτίου

Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Κλαυδίας και Αγίου Ροδιανού.

Το ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

-Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό,

-Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης,

-Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία.

Αγία Κλαυδία

Η Αγία Κλαυδία, έζησε κατά τους χρόνους του ασεβούς αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.) στην Αμισό (ή Αμινσός ή Αμσός ή Εμήδ) του Πόντου, όταν ξεσηκώθηκε μεγάλος διωγμός κατά των ανθρώπων που ομολόγησαν τον Χριστό.

Συνελήφθη από τον άρχοντα της Αμινσού, που ήταν ειδωλολάτρης και όταν στάθηκε ενώπιό του, ομολόγησε ότι είναι Χριστιανή και τον έλεγξε με παρρησία, αφού τον αποκάλεσε σκληρό και άδικο και εχθρό της αλήθειας.

Ο άρχοντας εξοργίσθηκε και έδωσε εντολή και την τοποθέτησαν σε δημόσιο μέρος για θέαμα, όπου άρχισαν να την χτυπούν με ραβδιά. Στην συνέχεια έκοψαν τους μαστούς της με ξίφη και, αφού την κρέμασαν, την έγδαραν τόσο πολύ, ώστε φάνηκαν τα έντερά της. Τέλος, την έριξαν σε μεγάλο καμίνι φωτιάς.

Το μαρτύριό της έγινε μεταξύ των ετών 303 – 305 μ.Χ.

Επίσης σήμερα είναι: Διεθνής Ημέρα της Γης, Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας, Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους και Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας.

