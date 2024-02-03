Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς ένας 43χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, όταν εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του σε τροχαίο στο Ζαρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγα μέτρα από το σπίτι του 43χρονου, πατέρα 4 παιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο ο τραυματισμός του άνδρα ήταν θανάσιμος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 43χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το δρόμο, να προσκρούσει σε στύλο και να ανατραπεί. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα.

Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, μετά την 59χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στη Λυγαριά, και το ζευγάρι των Χανιωτών, που σκοτώθηκαν την περασμένη Τετάρτη.

