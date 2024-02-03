Σύντομη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έναρξη της 30ής διεθνούς έκθεσης AGROTICA, πραγματοποίησε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο αρχιεπίσκοπος αφίχθη το απόγευμα της Παρασκευής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχτηκε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Στη συνέχεια μετέβη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ για τα εγκαίνια της AGROTICA και ακολούθως περιηγήθηκε μαζί με τους συνοδούς του στους χώρους της, ενώ «επισκέφθηκε αρκετά περίπτερα της κορυφαίας αυτής έκθεσης του πρωτογενούς τομέα, δεχόμενος παράλληλα και ενημέρωση για τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο και συνομιλώντας ταυτόχρονα με επαγγελματίες» όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Το πρωί του Σαββάτου, ο κ.Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες Ιωαννίνων Μάξιμο, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ και Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο, κατέφθασαν στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχτηκε ο κ. Φιλόθεος, τους κληρικούς συνεργάτες του και είχαν σύντομη συνάντηση με τον πρώην μητροπολίτη Άνθιμο. Ακολούθως, ο αρχιεπίσκοπος και η συνοδεία του μετέβησαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου και ο κ.Ιερώνυμος προσκύνησε τη λάρνακα των λειψάνων του συμπολιούχου της Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία αναχώρησε για το αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.