Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Καλύβια Θορικού

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα ενώ απομακρύνθηκε σε ασφαλές σημείο μία γυναίκα

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Καλύβια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Αιγαίου στα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα ενώ απομακρύνθηκε σε ασφαλές σημείο μία γυναίκα.

Τη γυναίκα θα παραλάβει το ΕΚΑΒ καθώς όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπάρχει αναφορά ότι αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

