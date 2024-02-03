Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Καλύβια Θορικού

Πυρκαγιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Αιγαίου στα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα ενώ απομακρύνθηκε σε ασφαλές σημείο μία γυναίκα.

Τη γυναίκα θα παραλάβει το ΕΚΑΒ καθώς όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπάρχει αναφορά ότι αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Αιγαίου στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 3, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

